RB Leipzig toont veerkracht en wint kraker tegen Gladbach in extremis

Spurs overtui­gend door in Europa League na prachtige omhaal en assists Alli

24 februari Tottenham Hotspur heeft zich als eerste club geplaatst voor de achtste finales in de Europa League. Het team van José Mourinho won vanavond in Londen met 4-0 van Wolfsberger AC, dat vorige week in de heenwedstrijd al met 1-4 werd verslagen in Boekarest. Donderdagavond zijn alle overige terugwedstrijden in de zestiende finales.