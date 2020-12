Real bijt zich stuk op Elche en ziet Atlético verder uitlopen

Poll Wat was de mooiste wedstrijd van dit jaar in het buitenland?

25 december 2020 was een vreemd jaar, waarin het voetbal in het voorjaar een flinke tijd stillag en daarna werd vervolgd in (grotendeels) lege stadions. Toch waren er nog genoeg memorabele wedstrijden. Wat was volgens jou de mooiste in het buitenland? Morgen volgen de tien mooiste duels in Nederland.