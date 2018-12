Real eenvoudig naar volgende ronde

Samba Gold Trophy Ajacied Neres maakt kans op prijs voor beste Braziliaan in Europa

14:48 David Neres is een van de dertig kanshebbers op de felbegeerde Samba Gold Trophy 2018. Dat is de prijs voor de beste Braziliaanse voetballer in Europa. De aanvaller van Ajax is geselecteerd door een groep journalisten en bekenden uit de voetbalwereld.