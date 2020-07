Real heeft na winst op Granada nog één zege nodig voor landstitel

Real kan, met nog twee speelronden op het programma, donderdag het kampioenschap veiligstellen. Villarreal is dan te gast in Madrid. Barcelona speelt dezelfde avond een thuiswedstrijd tegen Osasuna.

Real, dat in 2017 voor het laatst de landstitel in Spanje pakte, nam al vroeg in het duel afstand van Granada. De Fransman Ferland Mendy schoot de bal in de 10de minuut, vanuit een moeilijke hoek, fraai raak. Doelman Rui Silva had geen antwoord op zijn hoge en harde schot. Het doelpunt deed enigszins denken aan de treffer van Arjen Robben in de groepswedstrijd van Oranje tegen Frankrijk (4-1) op het Europees kampioenschap van 2008.

Volledig scherm © AP

Karim Benzema verdubbelde in de 16de minuut de voorsprong. De landgenoot van Mendy kapte naar binnen en schoot de bal in de verre hoek in het doel. Voor Benzema betekende het zijn negentiende doelpunt dit seizoen in de competitie.

Het duel leek gespeeld maar al vroeg in de tweede helft kwam Granada dankzij Darwin Machis terug in het duel: 1-2. In de slotfase kwam Real nog even onder druk te staan, maar de koploper hield de voorsprong vast.

Voor Real Madrid betekende het de negende overwinning op rij in de competitie sinds de hervatting na de ‘coronabreak’.

Volledig scherm © AFP