Real herovert koppositie na simpele zege op Mallorca

Dankzij de vierde opeenvolgende zege nam Real Madrid de koppositie weer over van titelhouder FC Barcelona. Beide clubs hebben evenveel punten, maar de Madrilenen zijn lijstaanvoerder vanwege een beter onderling resultaat. Er zijn nog zeven speelronden te gaan in Spanje. Nummer 3 Atlético Madrid heeft dertien punten minder dan de twee titelkandidaten.

Bij Real Mallorca mocht Luka Romero in de slotfase nog even meedoen. Met 15 jaar en 219 dagen is hij de jongste speler ooit die La Liga in actie is gekomen. Romero werd geboren op 18 november 2004, 33 dagen nadat de inmiddels wereldberoemde Lionel Messi zijn competitiedebuut maakte voor FC Barcelona.