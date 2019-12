Real Madrid als nummer twee de winterstop in na derde gelijkspel op rij

Athletic Bilbao leek in Bernabéu op voorsprong te komen, maar werd door de VAR teruggefloten wegens buitenspel. Namens Real schoot Toni Kroos in de tweede helft op de paal en kopte Nacho op de lat.

Het is voor Real Madrid het derde gelijkspel op rij in La Liga. El Clásico in Barcelona eindigde afgelopen woensdag ook in 0-0. Afgelopen zondag bleef Real Madrid in Valencia op 1-1 steken.