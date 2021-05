Real Madrid blijft in spoor van koploper Atlético Madrid dankzij zege in Granada

Na vanavond zijn er nog twee speelrondes te gaan in La Liga. Real Madrid speelt nog tegen Athletic Bilbao (uit) en Villarreal (thuis). Atlético Madrid neemt het nog op tegen Osasuna (thuis) en Real Valladolid (uit). FC Barcelona, dat het nog opneemt tegen Celta (thuis) en Eibar (uit), moet in de laatste speelrondes nog hopen op fouten van beide clubs uit Madrid. De ploeg van Ronald Koeman lijkt de titel te kunnen vergeten nadat het dinsdagavond met 3-3 gelijkspeelde bij Levante. Frenkie de Jong pakte in die wedstrijd geel en ontbreekt zondag tegen Celta.



Via Luka Modric kwam Real Madrid na zeventien minuten op voorsprong in het Estadio Nuevo Los Cármenes, de thuishaven van middenmoter Granada. Kort voor rust maakte de Braziliaanse aanvaller Rodrygo de 0-2 voor De Koninklijke. De spanning leek terug te komen toen Granada-spits Jorge Molina (39) in de 71ste minuut de 1-2 maakte, maar zes minuten later stond het al 1-4 door treffers van invaller Álvaro Odriozola en clubtopscorer Karim Benzema. De Franse spits staat nu op 22 doelpunten in La Liga, net zoveel als Villarreal-spits Gerard Moreno. Lionel Messi staat op 29 treffers en is op weg naar zijn vijfde topscorerstitel op rij. Bij Real Madrid speelde de jonge backs Marvin Park (20) en Miguel Gutiérrez (19) een sterke wedstrijd. Laatstgenoemde, die op de plek van Marcelo stond, gaf een fraaie assist bij de openingstreffer van Modric.