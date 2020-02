Real Madrid en Ramos raken het niet eens over contractverlenging

Amerikaan­se sportcolum­nist over Ron Jans: ‘Zeker het land van Anne Frank zou de ernst moeten begrijpen’

19 februari In Cincinnati begrijpen ze niets van Ron Jans en de manier waarop Nederlanders omgaan met gevoeligheden rond ras. ,,Wat interessant is (en triest), is dat Anne Frank een kind in Amsterdam was,” schrijft sportcolumnist Paul Daugherty. ,,Als één volk de ernst van hatelijke taal zou moeten begrijpen, zouden het dan niet de Nederlanders zijn?”