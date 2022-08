Real Madrid geeft Eintracht Frankfurt geen schijn van kans en grijpt vijfde Europese Supercup

Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti koos voor de elf spelers die op 28 mei de basis legden voor de zege op Liverpool (1-0) in de finale van de Champions League. Bij Eintracht Franfurt ontbrak sterspeler Filip Kostic, die zeer waarschijnlijk zijn loopbaan voortzet bij Juventus.



In Finland waren het de Duitsers die de eerste kans kregen. Daichi Kamada ontsnapte aan de Spaanse defensie, maar Real Madrid-keeper Thibaut Courtois redde. Niet veel later dacht Vinícius Jr. te scoren, maar hij zag zijn inzet door een verdediger van Eintracht Frankfurt van de lijn worden gehaald.



Real Madrid werd sterker en sterker en drukte het overwicht in de 37ste minuut uit op het scorebord. Na een hoekschop hield Casemiro de bal binnen. Hij kopte terug op David Alaba en de verdediger tikte binnen: 1-0. Eintracht moest in de achtervolging, maar kon geen vuist maken, ook niet met invaller Mario Götze. Real Madrid domineerde en via Karim Benzema besliste de Koninklijke in de 65ste minuut het duel: 2-0.