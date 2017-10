Real Madrid hoeft Kane niet: 'We zijn blij met Benzema'

Jeugdcoach Unsworth neemt taken Koeman tijdelijk over

12:05 David Unsworth neemt tijdelijk de taken als hoofdcoach van Everton over van de reeds ontslagen Ronald Koeman. Unsworth is normaal gesproken de coach van Everton U23 en neemt morgenavond al plaats op de bank als The Toffees het voor de Carabao Cup opnemen tegen Chelsea.