Real Madrid komt op vijf punten van Atlético na zege op Getafe

Real Madrid speelde geen al te beste wedstrijd in het koude en regenachtige Madrid, maar met een kansenverhouding van 13-1 was de 2-0 zege uiteindelijk toch verdiend. Na een uur kwam de thuisploeg op voorsprong in het kleine stadionnetje op het trainingscomplex in het noordoosten van de Spaanse hoofdstad. Karim Benzema kopte een voorzet van de Braziliaanse vleugelaanvaller Vinícius Júnior fraai binnen. De Franse linksback Ferland Mendy maakte zes minuten later de 2-0. Hij gaf de bal mee aan Marcelo, liep goed door richting het doel en tikte de voorzet van de Braziliaanse captain Marcelo van dichtbij binnen.



Marcelo was captain bij Real Madrid omdat Sergio Ramos nog enkele weken zal ontbreken na een meniscusblessure.