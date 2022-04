Real Madrid krijgt drie penalty's en spoelt nare Clásico-kater weg, Atlético wint ook ruim

Pablo González Fuertes strooide vanavond met penalty's in het Estadio de Balaídos. Al na negentien minuten ging de bal voor het eerst op de stip voor Real Madrid. Een buitenkansje voor Karim Benzema. De Fransman schoot zijn ploeg direct op 0-1.

Nadat een goal van Thiago Galhardo voor rust was afgekeurd kwam Celta de Vigo acht minuten na rust alsnog op 1-1. Het was Nolito die ervoor zorgde dat de ploeg van Carlo Ancelotti vol aan de bak moest om niet weer punten te verspelen in La Liga.

Na 64 minuten kreeg Benzema wederom de kans om vanaf elf meter te scoren, maar deze keer faalde de Fransman vanaf elf meter. Gelukkig voor de spits kreeg hij vijf minuten later een herkansing, want wéér ging de bal op de stip. Voor het eerst sinds het seizoen 2003/2004 kreeg de Koninklijke drie penalty’s in één wedstrijd. De derde ging net als de eerste wel raak en dus won Real Madrid met 1-2 van Celta de Vigo. De Fransman voerde zijn totaal in de Spaanse competitie voor Real op naar 216 treffers, evenveel als Alfredo Di Stéfano. Alleen Cristiano Ronaldo (311) en Raúl (228) scoorden vaker.

Volledig scherm Karim Benzema. © AP

Real Madrid staat nu na 30 wedstrijden op 69 punten. Sevilla staat met 57 uit 29 tweede en FC Barcelona staat met 54 punten uit 28 wedstrijden vierde. Morgenavond spelen Sevilla en FC Barcelona tegen elkaar in Camp Nou.

Atlético Madrid

Atlético Madrid, de nummer drie, heeft in de strijd om deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League komend seizoen geen fout gemaakt. De Madrilenen namen pas laat afstand van Deportivo Alavés, dat nu op de laatste plaats staat.

Atlético versloeg Alavés uiteindelijk met 4-1. Een kwartier voor tijd was de stand nog in evenwicht (1-1). João Félix bracht Atlético in de 11e minuut op voorsprong door de bal na een voorzet van Sime Vrsaljko schitterend raak te koppen. Deportivo Alavés kwam na ruim een uur spelen langszij via de Argentijn Gonzalo Escalante.

Invaller Luis Suárez bewees daarna zijn waarde. De 35-jarige oud-Ajacied benutte een kwartier voor tijd een strafschop. Félix en Suárez (lage schuiver van dichtbij) scoorden daarna nog eens. Atlético staat derde met een achterstand van 12 punten op Real Madrid.

Volledig scherm Luis Suárez. © AP

Villarreal

Villarreal heeft weinig vertrouwen opgedaan voor de wedstrijd van woensdag tegen Bayern München in de kwartfinales van de Champions League. Het elftal van trainer Unai Emery liet zich zaterdag in de Spaanse voetbalcompetitie verrassen door Levante, dat op de laatste plaats staat in La Liga. Het werd 2-0.

Arnaut Danjuma was basisspeler bij Villarreal, maar wist het verschil niet te maken. De aanvaller werd in de 77e minuut vervangen. Levante was niet lang daarvoor op voorsprong gekomen dankzij een doelpunt van José Luis Morales. De aanvoerder scoorde in blessuretijd nog eens. Danjuma deed de voorbije interlandperiode bij Oranje als invaller een kwartier mee in de oefenwedstrijd tegen Denemarken (4-2). Tegen Duitsland hield bondscoach Louis van Gaal hem op de bank.

Villarreal staat na dertig speelronden op de zevende plaats in de competitie. Levante blijft laatste en heeft nu net zoveel punten als Deportivo Alavés.