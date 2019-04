Real Madrid lijdt in derby bij Rayo Vallecano tiende competitienederlaag

Video Sheffield United keert terug op hoogste niveau na bizarre remise Leeds

28 april Sheffield United keert terug op het hoogste niveau in Engeland. Doordat concurrent Leeds United vanmiddag op bizarre wijze gelijkspeelde tegen Aston Villa (1-1), is Sheffield zonder te spelen zeker van promotie. De club was in het seizoen 2006/2007 voor het laatst actief in de hoogste Engelse divisie.