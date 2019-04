Real Madrid onderuit bij degradatiekandidaat Rayo Vallecano

Video Sheffield United keert terug op hoogste niveau na bizarre remise Leeds

16:09 Sheffield United keert terug op het hoogste niveau in Engeland. Doordat concurrent Leeds United vanmiddag op bizarre wijze gelijkspeelde tegen Aston Villa (1-1), is Sheffield zonder te spelen zeker van promotie. De club was in het seizoen 2006/2007 voor het laatst actief in de hoogste Engelse divisie.