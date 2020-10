Real Madrid pakt koppositie na wereldgoal Hazard

Samenvatting Juve-Barça Koeman: ‘Complimen­ten voor Nederland­se arbitrage’

29 oktober Barcelona won in de Champions League met 0-2 bij Juventus, onder meer omdat drie treffers van Álvaro Morata door de Nederlandse arbitrage (scheidsrechter was Danny Makkelie, Kevin Blom was de VAR) werden afgekeurd. ,,Een compliment voor de leiding”, zei Ronald Koeman, coach van de Spanjaarden, bij SBS6.