Real Madrid-spits Benzema voor de rechter in afpersingszaak

Dat heeft een openbaar aanklager in Frankrijk bekendgemaakt. Een vriend van Benzema zou in 2015 diens collega-international Mathieu Valbuena hebben gechanteerd met een seksvideo. De aanvaller zou Valbuena hebben aangeraden het geëiste bedrag van naar verluidt 150.000 euro te betalen.

Benzema, die sinds de affaire in 2015 naar buiten kwam nooit meer voor het Franse elftal werd geselecteerd, heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend. Hij vroeg de Franse justitie eerder al het onderzoek te staken maar moet nu, met nog vier andere verdachten, terechtstaan wegens poging tot chantage en misbruik van vertrouwen.

De 33-jarige Benzema speelde 81 interlands voor Frankrijk, waarin hij 27 doelpunten maakte. Zonder de spits van Real Madrid haalde Frankrijk de finale van het EK 2016 en werd het in 2018 wereldkampioen.



Benzema is dit seizoen met acht doelpunten de topscorer bij Real. Bij afwezigheid van Sergio Ramos was Benzema zaterdag tegen Celta nog aanvoerder van de Madrilenen. Valbuena voetbalt tegenwoordig bij het Griekse Olympiakos, aanstaand tegenstander van PSV in de Europa League.