Real Madrid tijdje zonder geblesseerde Marcelo

,,Het lijkt erop dat Marcelo een tijdje is uitgeschakeld, al moeten we de exacte diagnose nog afwachten'', zei Lopetegui. Real Madrid speelt zaterdag de stadsderby tegen Atlético. De kans is klein dat Marcelo dan kan meedoen. Volgende week staat de tweede groepswedstrijd in de Champions League op het programma, in Rusland tegen CSKA Moskou.