Real Madrid verliest bij Levante en ziet Hazard wegvallen richting Clásico

Ook na de pauze bleef de openingstreffer nog lang uit. En dan moest Eden Hazard met nog een kwart wedstrijd te gaan ook nog de strijd staken met een blessure. Of het opnieuw de enkel is die opspeelde bij de Belgische vedette is niet bekend. Daarna bleef ook Levante in de winst geloven en dat betaalde zich in de 79ste minuut uit. José Luis Morales werd weggestuurd en knalde met links snoeihard binnen. El Comandante kreeg direct na zijn goal een staande ovatie van het uitverkochte stadion toen hij door trainer Paco Lopez naar de kant werd gehaald. Ondanks verwoede pogingen van Real bleef het bij die ene treffer van de geboren Madrileen.



Eerder op de dag gidste Lionel Messi zijn FC Barcelona nog naar de koppositie in La Liga, toen de Catalanen Eibar met 5-0 versloegen in eigen huis. Dat bracht Barça op 55 punten, Real volgt nu op 53. Volgende week zondag (21.00 uur) staat de tweede Clásico van het seizoen op het programma.