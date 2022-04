Real Madrid zet Espanyol opzij en pakt landstitel in stijl, Atlético onderuit

Ancelotti : titel in vijf grootste competities

Carlo Ancelotti heeft met het behalen van de landstitel met Real Madrid voor een bijzondere prestatie gezorgd. De 62-jarige Italiaan is nu de eerste voetbaltrainer die kampioen werd in de vijf grootste Europese competities (die van Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk). Ancelotti bezorgde AC Milan de landstitel in 2004. In Engeland deed hij dat in 2010 met Chelsea. Daarna volgde succes met Paris Saint-Germain (2013) en Bayern München (2017).