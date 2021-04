Real Madrid zwaar gehavend in Clásico: ‘We weten dat het moeilijk wordt’

Morgen ClásicoBij Real Madrid lijkt het volste vertrouwen in een goede afloop tegen FC Barcelona niet overtuigend aanwezig te zijn. Trainer Zinedine Zidane moet in de altijd beladen Clásico dan ook wel erg veel spelers missen en zal vooral in defensief opzicht moeten puzzelen.

Omdat onder meer vaste basiskrachten als Dani Carvajal, Sergio Ramos en Raphaël Varane ontbreken zal Real met een geïmproviseerde verdediging aantreden. Éder Militão en Nacho zijn de enige fitte centrumverdedigers in de selectie. Eden Hazard leek voor een welkome meevaller te gaan zorgen, maar de Belgische aanvaller is door Zidane toch onvoldoende fit bevonden om deel uit te maken van de selectie.



,,We hebben ons niet anders voorbereid dan dat we op andere wedstrijden doen, maar we weten natuurlijk dat het moeilijk zal worden. Er wordt het maximale gevraagd van de spelers die wel beschikbaar zijn. Ik denk dat we er klaar voor zijn. We hebben na de wedstrijd tegen Liverpool enkele dagen rust gehad, we zijn goed voorbereid”, zei Zidane op de persconferentie daags voor de kraker in La Liga.

Vinícius Junior

Midweeks was Vinícius Júnior de grote uitblinker aan Madrileense zijde tegen Liverpool (3-1 winst). De Braziliaan kreeg dit seizoen veel kritiek, maar inmiddels lijkt hij de zelden fitte Hazard voorbij in de pikorde. Zidane: ,,We hebben Hazard en Vinícius voor de linkerflank. We zijn erg tevreden over Vinícius. Met Eden hebben we helaas enorm veel pech met blessures en complicaties, maar gelukkig kan de selectie dat opvangen.”

Volledig scherm Zinedine Zidane is momenteel erg blij met de prestaties van Vinícius Júnior bij Real Madrid. © AFP

Toekomst Ramos en Messi

Real moet het doen zonder aanvoerder Sergio Ramos, die geblesseerd is en mogelijk dus zijn laatste Clásico al gespeeld heeft. De ervaren verdediger heeft nog altijd geen akkoord bereikt over het verlengen van zijn aflopende contract. ,,Ik hoop dat hij nog Clasico's gaat spelen, ik hoop echt dat hij blijft”, zei Zidane nog maar eens, zoals de trainer ook hoopt dat Lionel Messi aartsrivaal Barcelona trouw blijft. ,,Ook hij moet nog meer Clásico's spelen. Hij is perfect op zijn plek bij Barcelona en ook voor La Liga is het goed als hij blijft. Iedereen weet hoe goed Messi is.”

Volledig scherm Sergio Ramos (links) en Lionel Messi (midden) zijn boegbeelden van respectievelijk Real Madrid en FC Barcelona, maar het is onduidelijk of zij volgend seizoen nog voor hun club uitkomen. Beide spelers hebben een aflopend contract. © AFP

Stats

Messi is met 23 goals topscorer van de Spaanse competitie, de meest scorende speler van Real Madrid is Karim Benzema met achttien treffers. Opvallend genoeg scoorde Messi sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo bij Real niet meer in de Clásico. Zijn treffer op 6 mei 2018 was de laatste in een wedstrijd tussen de Spaanse grootmachten. Wel is de Argentijn met 26 goals topscorer aller tijden in de onderlinge ontmoetingen tussen Barça en Real.

Eerder dit seizoen won Real Madrid met 1-3 in Camp Nou en bij winst in Madrid wint de club voor het eerst sinds 1977/1978 drie keer op rij van Barcelona. Van de in totaal 246 gespeelde Clásico's won Real er 97, Barcelona 96 en werd het 52 keer gelijk. Real scoorde acht doelpunten meer (408-400) dan de Catalanen in die duels.

