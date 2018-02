Real neemt revanche op Leganes voor bekerblamage

Roma komt bij Sjachtar goed weg met kleine nederlaag

21 februari Sjachtar Donetsk heeft met bij vlagen swingend voetbal gewonnen van AS Roma in de eerste wedstrijd van de achtste finale van de Champions League. De Romeinen mochten in Charkov blij zijn met het minieme verlies en houden hoop op een kwartfinaleplek door een belangrijk doelpunt: 2-1.