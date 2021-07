Real-president beledigt Cristiano Ronaldo tot op het bot in gelekte audiotapes: ‘Hij is een imbeciel’

Florentino Pérez, president van Real Madrid, wordt momenteel ernstig in verlegenheid gebracht door gelekte audiofragmenten die gepubliceerd zijn door El Confidencial . Er zijn drie verschillende tapes naar buiten gebracht waarbij hij zich bepaald niet vriendelijk uitlaat over Iker Casillas, Raúl, José Mourinho en Cristiano Ronaldo. Hij noemt Ronaldo zelfs een imbeciel.

,,Hij is gek. Deze man is een idioot, een imbeciel, een zieke man", zo spreekt Pérez op de tapes uit oktober 2012 over Ronaldo. De Portugese superster speelde tussen 2009 en 2018 438 wedstrijden voor Real Madrid waarin hij 450 keer scoorde. ,,Je denkt dat deze man normaal is, maar hij is niet normaal anders zou hij niet doen wat hij allemaal doet. Waarom denk je dat hij dit soort stomme dingen allemaal doet? Jorge Mendes (zijn zaakwaarnemer, red.) laat hem maar zijn gang gaan.”

Quote Fábio Coentrão... Hij is een stuk stront. Real Madrid eet dit soort jongens op, zeker met zo'n idioot als Mourinho Florentino Pérez Naast Ronaldo moet ook José Mourinho, tussen 2010 en 2013 coach van Los Blancos, eraan geloven. ,,Dit zijn jongens met een enorm ego", zegt Pérez over Mourinho en Mendes: ,,Ze zien de realiteit niet en zijn enorm verwend. Als ze anders waren, hadden ze nog meer geld kunnen verdienen. Ze hebben een uitdagend gezicht waardoor niemand ze mag. Zij bereiken het tegenovergestelde van positieve publiciteit.”



En ook van een andere Portugees wordt geen spaan heel gelaten: ,,Fábio Coentrão... Hij is een stuk stront. Real Madrid eet dit soort jongens op, zeker met zo'n idioot als Mourinho. Fábio is niet helemaal normaal. Hij rijdt rond zonder rijbewijs. De druk op hem is heel groot. Hij is een beetje ziek, maar dat maakt anderen niet uit. Hij is niet meer dan een stuk stront.”

Casillas en Raúl

Maar ook Casillas en Raúl ontkomen niet aan de stevige woorden van Pérez. ,,De twee grootste oplichters uit de geschiedenis van de club", zo worden de clubiconen door Pérez genoemd op de twee audiofragmenten die gisteren al naar buiten werden gebracht. Pérez was tussen 2000 en 2006 al president van de Koninklijke en is dat sinds 2009 wederom. De woorden die hij over Casillas (725 wedstrijden voor Real Madrid) en Raúl (741 wedstrijden voor Real Madrid) sprak, dateren van het jaar 2006, vlak nadat de eerste periode van Pérez als president van Real Madrid erop zat.



,,Casillas is geen keeper voor Real Madrid. Dat is hij nooit geweest ook. Iedereen verdedigt en aanbidt hem, maar hij is de grootste oplichter van Real Madrid. Hij is de grootste mislukking uit de clubgeschiedenis. De tweede is Raúl. Ik begrijp er niets van. Ze zijn enorm egoïstisch. Vreselijk. Ze geloven dat Real Madrid van hen is.”

Volledig scherm Iker Casillas (derde van links op de bovenste rij) en Raúl (tweede van rechts op de onderste rij). © AP

Al snel na het verschijnen van de eerste tape gisteren volgden er meer fragmenten en ook daarin moest Casillas het ontgelden: ,,Kom op zeg, hij is veel te klein. En de arme man mist twee vingertoppen. Hij is als een kleine jongen, een schoothondje. Heel kinderachtig is hij. Hij ziet gewoon niet goed. Weet je nog dat we met 4-2 van Barcelona wonnen? Kwam hij op de vrijdag voor de training te laat, omdat hij ruzie had met zijn vriendin. Hij is één grote grap, net als zijn vriendin. Ze denkt dat ze een filmster is.”

Na de tapes waarin Casillas en Raúl werden besproken, kwam Pérez met een officieel statement. ,,De zinnen worden uitgesproken in een bredere context die in deze fragmenten zijn weggelaten. De heer José Antonio Abellán probeert de gesprekken al jarenlang zonder succes te verkopen. Het is verrassend dat El Confidencial deze zinnen nu publiceert. Ik begrijp dat dit is vanwege mijn rol als promotor van de Super League”, schrijft Pérez, die bovendien aankondigt dat hij en zijn advocaten zich beraden voer mogelijke acties. Het hield El Confidencial echter niet tegen om vandaag dus ook met tapes over Ronaldo, Mourinho, Coentrão en Mendes te komen.

Volledig scherm Florentino Pérez en José Mourinho in betere tijden. © AP