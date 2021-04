Real Sociedad wint Baskische finale en verovert Copa del Rey van vorig seizoen

Het was voor het eerst in de historie dat de Baskische grootmachten in de finale van de Copa del Rey tegenover elkaar stonden. Klein nadeel voor Sociedad is dat er deze keer geen Europees ticket te verdienen was, al plaatste de club zich vorig seizoen via de competitie al voor de Europa League (waarin het in dezelfde poule zat als AZ).



De twee Baskische clubs wilden de finale van het toernooi om de Copa del Rey heel graag met publiek in het stadion spelen. Ondanks het uitstel bleek dat niet mogelijk. De stoeltjes in het Estadio La Cartuja in Sevilla bleven dan ook leeg.