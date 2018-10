Real zoekt zich suf naar opvolger van Lopetegui

,,Het bestuur meent dat er een grote wanverhouding is tussen de kwaliteit van de selectie, met acht spelers die genomineerd zijn voor de Gouden Bal, en de tot nu toe behaalde resultaten,” was het harde oordeel in Reals communiqué dat even voor negen uur ’s avonds naar buiten kwam. De 5-1 in Barcelona was slechts de druppel; met zes zeges in veertien wedstrijden en een negende plaats in de competitie kan het vertrek van Cristiano Ronaldo niet als enig excuus voor Lopetegui gelden.



De grote vraag is wie zijn werkelijke opvolger wordt. De Argentijn Santiago Solari is nu de meest praktische en goedkope optie, en volgens de reglementen moet Real binnen twee weken besluiten of hij de hoofdcoach wordt. Tot die tijd kan Pérez proberen een grote naam aan te trekken, maar dat valt niet mee sinds Zinedine Zidane afgelopen zomer verrassend zijn vertrek aankondigde. Favoriet Mauricio Pocchettino zei nee omdat hij net bij Tottenham Hotspur had bijgetekend. Max Allegri had hetzelfde antwoord, omdat hij trouw wilde blijven aan Juventus. Zijn contract in Turijn loopt tot medio 2020.