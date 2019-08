Rechter: La Liga wel op vrijdag, niet op maandag

La Liga, belangenbehartiger van de professionele profclubs in Spanje, mag van de rechter in Madrid wedstrijden organiseren op de vrijdagen. ‘s Maandags mag er echter niet gevoetbald worden. La Liga vecht een conflict uit met de Spaanse voetbalbond RFEF, die de profclubs alleen in het weekend wil laten spelen.