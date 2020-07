Recordhouder Buffon: ‘648 is geen getal, maar een heel leven’

Voor het eerst sinds december mocht Buffon weer onder de lat staan bij de Oude Dame. Met zijn 648ste wedstrijd in de Serie A is hij nu Paolo Maldini (647 duels) voorbij. ,,Ik moest er even op wachten, maar dat was geen probleem. De jacht van het team op prijzen is belangrijker dan mijn persoonlijke record", zei Buffon, die in Turijn de tweede keus is achter de Pool Wojciech Szczesny. ,,Ik ga door omdat ik fysiek nog steeds in orde ben en op goed niveau kan blijven presteren. Sinds mijn 40ste verjaardag denk ik iedere maand wel aan mijn toekomst. Maar op dit moment maakt niets mij gelukkiger dan blijven voetballen."