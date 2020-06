Recordomzet in Europees voetbal vóór coronacrisis

De Europese voetbalwereld heeft afgelopen seizoen weer een recordomzet gedraaid. Volgens Deloitte, dat jaarlijks een rapport maakt over de financiën in de voetbalbranche in Europa, bedroeg de omzet 28,9 miljard euro. Dat is een half miljard meer dan in het seizoen 2017-2018.

Het grootste deel, 17 miljard euro, komt voor rekening van de vijf grootste competities van Europa. In de Engelse Premier League werd vorig seizoen 5,9 miljard omgezet, gevolgd door de Spaanse Liga (3,4 miljard), de Duitse Bundesliga (3,3 miljard), de Serie A in Italië (2,5 miljard) en de Franse Ligue 1 (1,9 miljard). De omzet in de Nederlandse eredivisie steeg met 20 procent naar 594 miljoen euro. Volgens Deloitte is dat vooral te danken aan de Europese inkomsten van Ajax, dat in de Champions League de halve finales haalde.

Volgens Deloitte is de collectieve omzetstijging in Europa vooral het gevolg van nieuwe media-contracten en toegenomen prijzengeld in met name de Champions League. Na jarenlange groei voorspellen de onderzoekers voor dit seizoen een fikse omzetdaling als gevolg van de coronacrisis, in de Premier League bijvoorbeeld 1 miljard euro. Deloitte rekent er echter ook op dat in het seizoen 2020-2021 de omzet weer flink zal groeien. Volgens de financiële dienstverlener is de ‘honger’ van de voetballiefhebbers naar topvoetbal zo groot dat de inkomsten vanzelf weer zullen toenemen, ook als de stadions nog een tijdje dicht moeten blijven.