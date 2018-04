Recordomzet voor La Liga: 3,6 miljard euro

Titelstrijd België 'Ik ben Messi niet, ik ben gewoon Ruudje Vormer'

10:39 Het is flink heet geworden onder de voeten van Club Brugge en aanvoerder Ruud Vormer. Club was in de reguliere competitie heer en meester en eindigde met twaalf punten voorsprong op nummer twee Anderlecht. Maar in de play-offs (waar de punten vooraf worden gehalveerd, red) is de riante voorsprong geslonken tot drie punten. ,,Het gaat heel spannend worden, maar het mag nooit mislopen", zegt Ruud Vormer in HLN.