Recordreeks City voorbij na doelpuntrijke thriller tegen Liverpool

Bij The Reds ontbrak recordaankoop Virgil van Dijk vanwege een lichte hamstringblessure en startte Georginio Wijnaldum in de basis. De Nederlander speelde een ijzersterke wedstrijd en verzette enorm veel werk op het middenveld van Liverpool. De ploeg van Jürgen Klopp begon prima aan de wedstrijd en kwam al in de negende minuut op voorsprong dankzij een droge knal van Alex Oxlade-Chamberlain. Het spel golfde vervolgens op en neer, maar grote kansen waren er niet. Tot de 41ste minuut waarin Leroy Sané de bal snoeihard langs doelman Loris Karius schoot en City op gelijke hoogte bracht.

De tweede helft was overduidelijk voor een meedogenloos Liverpool en in een tijdsbestek van twee minuten sloeg de thuisclub snoeihard toe. Roberto Firmino stiftte op schitterende wijze de 2-1 binnen in de 59ste minuut en vlak daarna vergrootte Sadio Mané de voorsprong met een kanonskogel in de kruising. Het feest werd nog groter nadat City-doelman Ederson de bal knullig verspeelde en Mohamed Salah de bal vanaf een meter of dertig in het doel lepelde.



Zeven minuten voor tijd deed Bernardo Silva nog wat terug. De Portugees bracht de spanning terug door een afgeslagen bal simpel binnen teschieten. In de eerste minuut van de blessuretijd sloeg de paniek nog toe in Liverpool toen Ilkay Gündogan de 4-3 op het bord zette. City zette nog alles op alles, maar ondanks de enorme druk viel de gelijkmaker niet meer.