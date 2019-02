Recordreeks Quagliarella eindigt in Napels

Napoli heeft een einde gemaakt aan de recordreeks van Fabio Quagliarella. De ploeg uit Napels wist de 36-jarige spits van Sampdoria zaterdag van scoren af te houden en pakte in het eigen Stadio San Paolo de winst: 3-0. Quagliarella had in zijn voorgaande elf optredens in de Serie A steeds gescoord, waarmee hij de prestatie van Gabriel Batistuta uit 1994 evenaarde.