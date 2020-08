Rel in Oostenrijk na bizarre slotronde: Klagenfurt vermoedt matchfixing na doelpuntenregen

Zeljko Karajica, sterke man bij Klagenfurt, wil dat de slotmatch van Ried onderzocht wordt. Het zaakje ruikt naar matchfixing. ,,Het optreden van Florisdorfer was een farce, een schande. Maar van de bond of de competitieleiding hebben we nog niets gehoord. Als de officials denken dat het leven nu gewoon verdergaat zonder dat er iets gebeurd is, hebben ze het mis. Je kunt erop rekenen dat we álle mogelijkheden gaan onderzoeken, de onderste steen moet boven.”