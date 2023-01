Rel rond bondscoach VS krijgt bizarre wending: moeder international deed boekje open

De bekentenis van Berhalter komt naar eigen zeggen niet vrijwillig tot stand. Tijdens het afgelopen WK, waar de Verenigde Staten in de achtste finales werden uitgeschakeld door het Nederlands elftal, meldde iemand zich bij de Amerikaanse voetbalbond met de mededeling informatie te hebben die Berhalter zijn baan zou kosten. Gedreigd werd om die informatie naar buiten te brengen, als Berhalter dat niet zelf zou doen, zo stelt hij.

‘Beschamend moment waar ik spijt van heb’

Voor Berhalter en zijn vrouw Rosalind was dat voldoende aanleiding om een gezamenlijke verklaring uit te brengen. Daarin erkennen ze dat het ‘beschamende’ incident 31 jaar geleden heeft plaatsgevonden.

‘In de herfst van 1991 ontmoette ik mijn zielsverwant. Ik was net 18 geworden en was eerstejaarsstudent toen ik Rosalind ontmoette’, schriijft Berhalter. ‘Op een avond, terwijl we aan het drinken waren in een plaatselijke bar, hadden Rosalind en ik een verhitte discussie die buiten doorging. Het werd fysiek en ik schopte haar tegen haar benen. Er zijn geen excuses voor mijn acties die avond; het was een beschamend moment waar ik tot op de dag van vandaag spijt van heb.’

Hij zei dat er geen politie aan te pas is gekomen en dat hij vrijwillig hulp zocht om te ‘leren, groeien en verbeteren’. Het paar ging zeven maanden uit elkaar voordat ze zich verzoenden. Ze vierden onlangs hun 25-jarig huwelijk en hebben samen vier kinderen.

Giovanni Reyna

Rond Berhalter (49) ontstond na het WK al de nodige ophef toen hij tijdens een symposium over moreel leiderschap wat voorbeelden had aangehaald van slecht gedrag van een speler, zonder diens naam te noemen. Het bleek later te gaan om Giovanni Reyna, die boos zou zijn geweest over het gebrek aan speeltijd. De 20-jarige speler van Borussia Dortmund excuseerde zich later via de media bij zijn mede-internationals voor zijn ,,gebrek aan inzet”.

Quote Het spijt me dat deze informatie naar buiten is gekomen en dat mogelijk oude wonden weer worden opengere­ten Danielle Reyna

Danielle Reyna, moeder van Giovanni en vrouw van oud-voetballer Claudio, heeft inmiddels via een statement laten weten welke rol zij speelde in de zaak. ,,Ik heb naar aanleiding van de opmerkingen van Gregg gebeld met Earnie Stewart (sportief directeur van US Soccer en ook oud-ploeggenoot, red.). Ik ken Earnie erg goed en heb hem verteld dat ik erg geschokt en woedend was dat iemand die we als familie al jarenlang als een vriend beschouwen dit heeft gedaan. Ik voelde me persoonlijk verraden. In dat gesprek heb ik ook gezegd dat ik het extra vreemd vond, omdat Gregg op die leeftijd iets veel ergers heeft gedaan en daarvoor vergeven is.”

,,Ik heb geen details verteld en ging ervan uit dat het gesprek dat ik met Ernie had vertrouwelijk was. Ik wilde alleen maar dat de aanvallen op Giovanni zouden stoppen. Ik heb nooit om Greggs ontslag gevraagd, heb niet gedreigd met wat dan ook en ik weet niets over afpersen. Het is geen kritiek op Ernie, want ik wist niet dat hij na mijn verhaal verplicht was een onderzoek in te stellen. Het spijt me dat deze informatie naar buiten is gekomen en dat mogelijk oude wonden weer worden opengereten.”

Over het statement van Berhalter heeft ze desondanks ook nog wat te zeggen: ,,Zonder in details te treden, wordt de mishandeling van de betreffende avond (in 1991, red.) geminimaliseerd. Rosalind Berhalter was mijn kamergenoot, teamgenoot en beste vriendin. Ik heb haar gesteund in het trauma dat volgde. Het heeft lang geduurd voor ik Gregg kon vergeven, maar daar heb ik hard aan gewerkt en toen heb ik hem weer kunnen accepteren. Uiteindelijk zijn zij en hun kinderen een groot onderdeel van het leven van mijn familie geworden. Ik had verwacht dat zij Gio met net zoveel waardigheid zouden behandelen. Daarom doet de huidige situatie zoveel pijn.”

Voetbalbond stelt onderzoek in

De Amerikaanse voetbalbond stelt een onderzoek in naar zowel de coach als de melding. ‘US Soccer veroordeelt geweld in welke vorm dan ook en neemt deze beschuldigingen zeer serieus’, staat in een verklaring. De bond spreekt wel waardering uit dat Berhalter en zijn vrouw openheid van zaken hebben gegeven.

De komende weken zal moeten blijken of Berhalter een nieuw contract krijgt. Zijn huidige verbintenis liep op 31 december af. Berhalter is bondscoach sinds 2018 en hoopt zijn land ook te mogen leiden richting het WK van 2026, dat de Verenigde Staten samen met Mexico en Canada organiseert.

