‘Renato Tapia is heel belangrijk voor Peru’

Door Joost de Jong



Ricardo Gareca, de Argentijnse bondscoach van Peru, draait er een dag voor de clash met Brazilië niet omheen. ,,Deze finale van de Copa América is de belangrijkste wedstrijd in de geschiedenis van het Peruaanse voetbal. Maar ook voor mijn spelers en voor mijzelf’’, zegt hij op de laatste persconferentie voor de eindstrijd in de perszaal van het Maracanã.



Vorig jaar in Rusland stond Peru voor het eerst in 36 jaar weer op een WK-eindronde. De finale van de Zuid-Amerikaanse titelstrijd, 44 jaar na de laatste gewonnen Copa América van 1975, is een nieuw hoogtepunt voor de huidige generatie Peruaanse voetballers. ,,Het hele land kijkt naar ons. We hopen dat we de mensen kunnen laten genieten’’, aldus de 61-jarige Gareca, die sinds 2015 aan het roer staat bij Peru.



In zijn elftal, dat zich in de knock-outfase ontpopte als reuzendoder door recordkampioen Uruguay (na 0-0 en strafschoppen) en tweevoudig titelhouder Chili (3-0) te verslaan, is Renato Tapia al tijden vaste waarde op het middenveld. In de halve eindstrijd tegen Chili bekroonde de Feyenoorder, die het afgelopen halfjaar op huurbasis uitkwam voor Willem II, een goed toernooi met een gave assist op spits Paolo Guerrero voor de derde goal.