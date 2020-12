Rentree Bale bij Spurs loopt nog niet zoals gewenst

Bale maakte in oktober zijn rentree voor de Spurs, maar speelde nog geen wedstrijd over de volle negentig minuten. Tegen Stoke City wist de Welshmen weliswaar het net te vinden in de 1-3 gewonnen partij, maar moest hij al na 45 minuten noodgedwongen het veld verlaten. ,,Nee, ik verwacht niet dat Bale op tijd fit is voor het duel met Fulham", blikt Mourinho vooruit op het treffen van woensdag. ,,Ik wil niet zeggen dat het een ernstige blessure is, maar hij ligt er wel enkele weken uit.”