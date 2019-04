Rentree Janssen, blessureleed en twee verjaardagen

Ondertussen bij SpursAjax treft Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League. In deze rubriek bespreken we de actualiteiten rondom de club uit Londen.

Update blessureleed

De bank van Tottenham Hotspur afgelopen dinsdag in het duel met Brighton & Hove Albion was alleszeggend over de blessureplaag die het team teistert. Mauricio Pochettino kon kiezen uit een keeper, drie verdedigers, twee verdedigende middenvelders en een spits (Vincent Janssen) die het hele seizoen nog geen speelminuten had gemaakt. Voor blessuregevallen Harry Winks en Érik Lamela lonkt echter een terugkeer. Beide spelers zijn wellicht inzetbaar voor de Londense derby zaterdag tegen West Ham United. Voor Moussa Sissoko komt het duel nog te vroeg. Hij keert mogelijk begin volgende maand terug, al is nog onduidelijk of hij de return tegen Ajax gaat halen. Over Harry Kane zijn verder geen updates gegeven.

Twee birthday boys

Vandaag is een heugelijke dag voor Jan Vertonghen en Ben Davies. Beide spelers zijn jarig. Vertonghen is 32 en Davies is 26 geworden.

Rentree Janssen

Dinsdagavond maakte Vincent Janssen na een afwezigheid van ruim anderhalf jaar weer speelminuten voor The Spurs. Tien minuten voor tijd mocht hij invallen tijdens Tottenham Hotspur – Brighton & Hove Albion (1-0).

De strijd om plaats 3 en 4

Minstens net zo spannend als de titelrace is de strijd om plek drie en vier. Beide plaatsen geven recht op een Champions League-ticket. Waar Tottenham Hotspur anderhalve maand geleden nog meedeed om het kampioenschap, staat het na een mindere reeks te ver achter op Manchester City en Liverpool. De Londenaren staan nog wel in de top drie, maar hebben de hete adem van Arsenal, Chelsea en Manchester United in hun nek. The Spurs gingen afgelopen dinsdag in extremis voorbij Brighton Hove & Albion. Christian Eriksen scoorde in de 88ste minuut (1-0). Chelsea staat op drie punten, Arsenal heeft een achterstand van vier punten en Manchester United moet een gat van 6 punten zien te dichten op The Spurs. Zowel Arsenal als Manchester United hebben een wedstrijd minder gespeeld en komen vanavond in actie. The Red Devils nemen het op tegen stadsgenoot, rivaal en titelkandidaat Manchester City.

Tottenham is in de Premier League een alles-of-niets-team. De ploeg van Mauricio Pochettino heeft dit seizoen slechts één keer gelijkgespeeld in 33 competitiewedstrijden. Verder 22 zeges en tien nederlagen.

Mijlpaal voor Jan Vertonghen

Jan Vertonghen heeft een mijlpaal bereikt bij The Spurs. De 31-jarige Belg is de vierde speler in de clubhistorie die vijftig Europese wedstrijden speelde. Daarmee staat hij net één wedstrijd onder zijn huidige teamgenoot Hugo Lloris, die 51 optredens kende.

Europese optredens voor Spurs

64 - Steve Perryman

58 - Aaron Lennon

51 - Hugo Lloris

50 - Jan Vertonghen

49 - Harry Kane

Pochettino legt druk bij Ajax

Gisteren op de persconferentie in het gloednieuwe Tottenham Hotspur Stadium bestempelde Mauricio Pochettino Ajax als favoriet in het duel met zijn ploeg.

,,Het is belangrijk dat we respect tonen voor Ajax. Ze hebben Real Madrid en Juventus verslagen, wat betekent dat ze meer favoriet zijn dan wij. Dat is nu eenmaal zo”, zei de 47-jarige coach een dag nadat zijn ploeg Manchester City had uitgeschakeld.

,,We moeten nederig zijn. Niemand had verwacht dat we City zouden uitschakelen. Het geeft ons heel veel geloof, maar als je daar niet slim genoeg mee omgaat, kan zo’n overwinning je juist verzwakken.”

Pochettino benadrukte op de persconferentie dat in de halve finale van de Champions League veel zal afhangen van de instelling waarmee zijn ploeg het veld op gaat.

“Het belangrijkste is niet wie de tegenstander is, maar hoe we de halve finale benaderen. Ik hoop dat vrijwel iedereen fit zal zijn, zodat we verschillende opties hebben om een plan te smeden. We zijn positief”, zei hij.

Euforie en felicitaties

De euforie was groot na de knotsgekke wedstrijd tegen Manchester City. De emoties golfden op en neer na steeds weer een wisselende ‘halve finalist’. Uiteindelijk trok Tottenham Hotspur aan het langste eind. Op social media was de ontlading zichtbaar en ontving het de felicitaties van goede verliezer Manchester City.

Weerzien met oude bekenden

Maar liefst vier spelers in de huidige selectie van Tottenham hebben een verleden bij Ajax. Voor Christian Eriksen, Davinson Sánchez, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld is de ontmoeting met Ajax een terugkeer op het oude nest. Op Sánchez na, speelden ze allen ook al samen bij de Amsterdamse club. The Spurs hebben naast de vier ex-Ajacieden ook twee Nederlanders op de loonlijst staan: Michel Vorm en Vincent Janssen. Beiden kunnen echter niet op veel speeltijd rekenen in Londen. Janssen staat niet ingeschreven voor de Champions League en Vorm is derde keeper bij de Londenaren. Voor Janssen lonkt er mogelijk weer speeltijd in de Premier League. De 24-jarige aanvaller werd aanvankelijk niet eens ingeschreven voor de competitie, maar begin februari haalde Mauricio Pochettino hem weer terug bij de selectie. Janssen liep vervolgens een knieblessure op en verder blessureleed hield hem langer aan de kant. Inmiddels is Janssen hersteld van een enkelblessure en de Nederlander hervat aanstaande vrijdag de groepstraining weer. Janssen kwam dit seizoen nog niet in actie voor de Londense club.

Volledig scherm Eriksen en Alderweireld vieren een goal voor Ajax. © ANP

Blessureleed en schorsingen

De ziekenboeg bij The Spurs is goed gevuld. Harry Kane kan door een zware enkelblessure het einde van het seizoen bij Tottenham niet afmaken. Rechtsback Serge Aurier is herstellende van een hamstringblessure. Middenvelder Harry Winks heeft last van een liesblessure, net als Moussa Sissoko die uitviel in het duel met Manchester City. Van Sissoko en Érik Lamela, die kampt met een hamstringblessure, is nog niet duidelijk hoe lang ze aan de kant staan. Eric Dier kan naar alle waarschijnlijkheid wél in actie komen tegen Ajax. De Engels international miste door een heupblessure de twee kwartfinalewedstrijden van de Champions League. Dier sluit aanstaande vrijdag weer aan bij de groep. Heung-min Son komt ook niet in actie in de eerste wedstrijd tegen Ajax. De Zuid-Koreaan is geschorst.

Schuiven met speeldata

Net als in Nederland gaat het speelschema in Engeland hoogst waarschijnlijk op de schop. Volgens de richtlijnen van de UEFA is een club genoodzaakt om minimaal 48 uur rust te houden tussen twee duels. The Spurs spelen op 6 mei om 21.00 tegen Bournemouth en op 8 mei om 21.00 tegen Ajax. Daarmee voldoet het met een tijdspanne van ruim 46 uur niet aan de eisen van de UEFA. De FA is daarom verplicht om het duel te verschuiven.