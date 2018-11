Reus in bloedvorm, maar ook weer geblesseerd

Duitsland moet het donderdag in Leipzig tegen Rusland mogelijk stellen zonder Marco Reus. De aanvaller van Borussia Dortmund heeft in de aanloop naar de laatste test voor het duel met Oranje last van een kneuzing in zijn voet.

De 29-jarige Reus is de man in vorm bij de Duitsers, die maandag in Gelsenkirchen tegen Nederland de laatste groepswedstrijd in de Nations League spelen. Afgelopen zaterdag was hij met twee goals de grote uitblinker in de met 3-2 gewonnen topper tegen Bayern München.

,,In deze vorm kan hij ook de nationale ploeg een duwtje in de rug geven’’, aldus bondscoach Joachim Löw. ,,Dat hoopte ik ook van hem. Ik wens hem dat deze fase nu ook langer aanhoudt bij hem.’’

Reus is één van de grote talenten van zijn generatie, maar vanwege de vele blessures die hem in zijn loopbaan parten speelden, heeft Löw nog niet veel plezier aan de Dortmunder gehad. Hij speelde slechts 36 interlands waarin hij tien keer scoorde.

De blessure van Reus, die vandaag de training in Leipzig aan zich voorbij moest laten gaan, is niet de enige aanvallende zorg bij de Mannschaft. Julian Draxler is er vanwege trieste familieomstandigheden hoe dan ook niet bij tegen Rusland. Of de aanvaller van Paris Saint-Germain tegen Nederland wel kan spelen, staat nog niet vast. Datzelfde geldt voor Toni Kroos, die in elk geval voor het oefenduel met Rusland wordt gespaard.

Mark Uth was al eerder afgehaakt met een spierblessure. Voor de Schalke-aanvaller, die in Amsterdam tegen Oranje zijn debuut voor Duistland maakte, is geen vervanger opgeroepen.