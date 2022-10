Ricardo Moniz voelt zich na racisme-statement in de steek gelaten door UEFA: ‘Ik heb niks meer gehoord’

Roger Schmidt de gevierde man bij Benfica, Portugese media speculeren al over nieuw contract

Roger Schmidt blijft maar verbazen met Benfica. De voormalige PSV-coach droogde dinsdagavond Juventus af in de groepsfase van de Champions League. Het werd 4-3, maar die cijfers laten niet zien hoe groot het krachtsverschil was. In Portugal klinkt dan ook al de roep om een contractverlenging van de Duitser.

