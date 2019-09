Richarlison helpt Everton aan zege op Wolves

Vooral in de openingsfase was het smullen voor de 38.000 toeschouwers op Goodison Park in Liverpool. Al in de vijfde minuut opende Richarlison de score namens de thuisploeg. De international van Brazilië deed dit op aangeven van de negentienjarige Italiaan Moise Kean, die deze zomer door technisch directeur Marcel Brands werd weggeplukt bij Juventus. In de negende minuut maakte de Marokkaanse middenvelder Romain Saiss al snel gelijk namens Wolverhampton Wanderers, dat zich afgelopen donderdag nog plaatste voor de poulefase van de Europa League. In de twaalfde minuut kwam Everton opnieuw op voorsprong. Nigeriaans international Alex Iwobi, die op Deadline Day in Engeland overkwam van Arsenal, kopte fraai binnen op aangeven van de IJslandse spelmaker Gylfi Sigurdsson.