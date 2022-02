Ridgeciano Haps beleeft feestelijke primeur: voormalig Feyenoorder helpt Venezia aan zege

Internazionale

,,Het was geen gemakkelijke wedstrijd, maar we hebben goed gereageerd in de tweede helft. Het kan gebeuren dat je niet goed begint, maar het belangrijkste is dat je de wedstrijd weer op de rails krijgt. Nu moeten we herstellen en ons richten op de wedstrijd tegen Liverpool, want we willen het goed doen in de Champions League, ook al weten we dat ons een moeilijke uitdaging wacht”, zei Dumfries, die daarmee vooruitblikte op het duel met Inter in de Champions League.