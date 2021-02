Riedewald kegelt Crystal Palace naar zege, Man United verplettert Southampton

De goal van Riedewald was een fraaie pegel van buiten de zestien, die via een verdediger van Newcastle United tegen de touwen vloog. Het betekende de gelijkmaker, want Jonjo Shelvey had de thuisploeg op voorsprong gezet. Gary Cahill tekende enkele minuten na de treffer van Riedewald voor de 1-2 en dat bleek de eindstand. Alle goals vielen voor rust. Manchester United beleefde een uiterst eenvoudige avond en dat kwam met name door Southampton-middenvelder Alexandre Jankewitz, die na 80 seconden een grove overtreding op Scott McTominay maakte en daarvoor rood kreeg. Daarmee was het verzet van de bezoekers direct gebroken en liep United vlotjes uit naar gigantische overwinning: 9-0.

Gedeeld record

De Manchester United-goals kwamen op naam van Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford, Jan Bednarek (eigen doelpunt), Edinson Cavani, Anthony Martial (tweemaal), Scott McTominay, Bruno Fernandes (penalty) en Daniel James. Donny van de Beek viel in de rust in, ontving een gele kaart, maar slaagde er niet in zijn naam op het scoreformulier te krijgen. De 9-0 is een gedeeld record, slechts twee keer eerder wist een ploeg in de Premier League met die cijfers te winnen: Leicester City (ook tegen Southampton in 2019) en Manchester United (tegen Ipswich in 1995)



Door de monsterzege deelt Manchester City de eerste plaats in de Premier League nu met stadgenoot Manchester City. De twee ploegen hebben evenveel punten, maar City heeft nog wel twee duels tegoed. Crystal Palace klimt dankzij de goal van Riedewald één plaatsje en staat nu dertiende.