Riedewald verpest met Palace verjaardag Guardiola, Arsenal niet langs Sheffield

Nog geen 100 tellen na het eerste fluitsignaal kwam Manchester City voor het eerst dreigend voor het doel van Vicente Guaita. De thuisploeg bleef vervolgens domineren, maar toch waren het The Eagles die op voorsprong kwamen. Kans op kans werd door City om zeep geholpen, wellicht de grootste was nog wel een vrije trap van Kevin De Bruyne die de lat raakte, en toen lag hij er zes minuten voor rust ineens aan de andere kant in. Vanuit de bezoekers hun eerste hoekschop kwam de bal op het hoofd van Gary Cahill. De routinier kreeg hem daarna bij huurling Cenk Tosun, die zijn eerste goal in het shirt van Crystal Palace tegen de touwen kopte.



Na de onderbreking zette Palace alles op alles om de drie punten over de streep te trekken. Dat lukte alleraardigst, totdat arbiter Graham Scott in de 71ste minuut naar de stip wees nadat Jaïro Riedewald de bal via zijn eigen voet tegen de arm kreeg. De vervanger van de geblesseerde Patrick van Aanholt kreeg bijval van de VAR, die oordeelde dat de Nederlander hier weinig aan kon doen, en dus bleef het 1-0. Totdat Sergio Agüero tien minuten later dan toch de stand gelijk trok. De Argentijn liep weg bij Cahill en tikte de bal in een uiterste krachtsinspanning binnen. The Citizens roken bloed en kwamen via een fraaie kopgoal van Agüero zelfs op 2-1, maar in de 90ste minuut verpestte Fernandinho met een eigen goal alsnog de 49ste verjaardag van Pep Guardiola.



Zo blijft de achterstand van City naar koploper Liverpool 13 punten. The Reds hebben bovendien twee wedstrijden minder gespeeld. Morgenmiddag kan Leicester City weer langszij komen bij de ploeg uit Manchester. Crystal Palace staat met dit punt negende.