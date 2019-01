Ritsu Doan met Japan naar achtste finales Azië Cup

Doan, dit seizoen een van de weinige uitblinkers bij FC Groningen, begon opnieuw in de basis. De middenvelder werd in de slotfase met geel op zak gewisseld. De 20-jarige Doan had vier dagen eerder met een doelpunt bijgedragen aan de winst op Turkmenistan in de eerste groepswedstrijd: 3-2. Met zes punten is Japan al zeker van een vervolg op het toernooi. De ‘Blue Samurai’ spelen in groep F nog tegen Oezbekistan. Japan was vier keer kampioen van Azië, voor het laatst in 2011.