River Plate wil return finale Copa Libertadores niet in Madrid spelen

Infantino hoopt dat WK 2022 ook buiten Qatar wordt gespeeld

18:37 Het WK voetbal van 2022 wordt mogelijk niet alleen in Qatar gehouden, maar ook in andere landen aan de Perzische Golf. Voorzitter Gianni Infantino van de wereldvoetbalbond FIFA sprak vandaag in zijn speech op de G20-top in Buenos Aires de hoop uit dat meerdere landen wedstrijden op het komende WK zullen huisvesten.