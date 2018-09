Robben begint bij Bayern op de bank

Video Hoedt helpt tegenstan­der Liverpool aan eenvoudige zege

18:26 Liverpool behoudt ook na zes speeldagen in de Premier League het maximale aantal punten. Op Anfield had de club van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum geen kind aan het Southampton van Wesley Hoedt. De wedstrijd lag na het eerste bedrijf al in een beslissende plooi.