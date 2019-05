Robben bij huldiging in München: ‘Het waren tien wonderschone jaren’

Van Dijk over afwijzing Ajax: Misschien hadden ze toen wel gelijk

25 mei Virgil van Dijk bereidt zich met Liverpool voor op de Champions League-finale van zaterdag 1 juni. Tottenham Hotspur is dan in het Wanda Metropolitano in Madrid de tegenstander. De Nederlandse verdediger blikt in een groot interview met The Guardian vooruit op de finale en vertelt over de rol van Dick Lukkien in zijn carrière en zijn bijna-transfer naar Ajax.