Robben: Het is niet zo zwart-wit bij Bayern

Robben loopt al jarenlang mee, maar toch verbaast de Groninger zich nog altijd over het opportunisme in de voetbalwereld. De 34-jarige aanvaller van Bayern München las en hoorde de afgelopen weken overal dat het crisis is bij zijn club, na een aantal tegenvallende resultaten.

,,Begrijp me niet verkeerd, maar ik moet altijd lachen als ik zie hoe ‘zwart-wit’ alles dan ineens is. Dan denk ik: dit is de voetbalwereld’', zegt Robben in het Duitse tijdschrift Kicker. ‘’We moeten stoppen met in uitersten denken. Er zitten nog heel veel kleurschakeringen tussen zwart en wit.''

Bayern München begon het seizoen met een reeks overwinningen, maar sinds eind september hapert de machine ineens. Na het gelijkspel tegen FC Augsburg (1-1) volgde een nederlaag bij Hertha BSC (2-0). Bayern München mocht daarna van geluk spreken dat het een punt overhield aan de thuiswedstrijd tegen Ajax in de Champions League (1-1). Vier dagen later werd de ploeg van de nieuwe trainer Niko Kovac voor eigen publiek vernederd door Borussia Mönchengladbach (0-3). De ‘Rekordmeister’, die de Duitse competitie al jarenlang met straffe hand regeert, staat daardoor ‘slechts’ op de zesde plaats in de Bundesliga.