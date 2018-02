Robben met assist belangrijk voor Bayern bij winst tegen Schalke 04

Robert Lewandowski en Thomas Müller scoorden voor de koploper van de Bundesliga. De spits uit Polen heeft nu elf thuisduels op rij doel getroffen en kan in het volgende duel in de Allianz Arena op gelijke hoogte komen met recordhouder Gerd Müller. Arjen Robben bereidde het tweede doelpunt van zijn ploeg voor.



Bayern München heeft al achttien punten meer dan naaste belager RB Leipzig, dat gisteren won van FC Augsburg (2-0). Michy Batshuayi hielp Borussia Dortmund naar de derde plaats van de Bundesliga. De Belgische aanvaller, op huurbasis overgekomen van Chelsea, opende de score tegen Hamburger SV. Mario Götze bepaalde in blessuretijd de eindstand (2-0).



Batshuayi debuteerde vorige week met twee doelpunten tegen FC Köln (3-2) voor zijn nieuwe ploeg. Hij is na Pierre-Emerick Aubameyang en Márcio Amoroso de derde speler die minimaal drie keer scoort in zijn eerste twee duels voor Borussia Dortmund. Marco Reus maakte zijn rentree bij Borussia na een zware knieblessure die hem 259 dagen aan de kant hield. Rick van Drongelen speelde de hele wedstrijd voor HSV.



Borussia Dortmund profiteerde van de nederlaag die Bayer Leverkusen voor eigen publiek leed tegen Hertha BSC (0-2). Valentino Lazaro en Salomon Kalou scoorden voor de bezoekers uit Berlijn.