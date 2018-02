Robben met Bayern eenvoudig naar halve finale DFB-Pokal

FA Cup Van der Hoorn en assistkoning Narsingh door in FA Cup na veegpartij

6 februari In de vierde ronde van het toernooi om de FA Cup hebben Luciano Narsingh en Mike van der Hoorn met hun club Swansea City makkelijk gewonnen van Notts County, dat uitkomt in de League Two. De Swans wonnen met maar liefst 8-1.