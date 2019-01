Robben op weg terug bij Bayern, aanvaller hervat groepstraining

De 35-jarige vleugelaanvaller heeft de groepstraining hervat bij Bayern München. De trouwe fans die de open training kwamen aanschouwen zagen een energieke Robben terug op het veld. Mogelijk neemt coach Niko Kovac de Groningse oud-international op in zijn wedstrijdselectie voor de komende wedstrijd in de Bundesliga tegen Bayer Leverkusen.



Robben speelde voor het laatst eind november, in de wedstrijd uit de Champions League tegen Benfica (5-1). Hij scoorde in die wedstrijd twee keer, maar hield wel klachten over aan het duel. Sindsdien sukkelde Robben, die na dit seizoen afscheid neemt van Bayern, met zijn bovenbeen.