Robben scoort in afscheidswedstrijd Schweinsteiger

Shaw: Geen onrust in kleedkamer United

28 augustus Luke Shaw ontkent met klem dat er sprake is van onrust in de kleedkamer van Manchester United. De ploeg leed maandag tegen Tottenham Hotspur de tweede nederlaag in drie wedstrijden. Volgens Britse media zijn er in de kleedkamer onder meer fikse discussies geweest tussen manager José Mourinho en middenvelder Paul Pogba.